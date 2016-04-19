ДФС підозрює скандального дистриб'ютора сигарет "Мегаполіс" в ухиленні від сплати податків з 2,3 мільярда

Державна фіскальна служба підозрює скандального монополіста на ринку гуртової дистрибуції сигарет компанію «Мегаполіс», засновниками якої є російські збройові барони і українські високопосадовці, в роботі з фіктивними підприємствами і ухиленні від сплати податків з 2,3 млрд грн.

Про це повідомляється у рішенні Тернопільського міського районного суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, слідчі з'ясували, що «Мегаполіс» продав фіктивним підприємствам за два останні роки тютюнових виробів на 1,2 млрд грн. Слідство вважає, що це було зроблено для зниження акцизного податку, оскільки покупці сигарет в подальшому, за документами, реалізували не придбані у «Мегаполісу» сигарети, а різні товарно-матеріальні цінності.

У судовому рішенні також зазначається, що «Мегаполіс» перерахував семи фіктивним підприємствам 1,1 млрд грн, оформивши це як поворотну матеріальну допомогу, щоб вивести кошти з компанії і таким чином уникнути оподаткування.

Протягом 2014-2015 років загальний оборот між «Мегаполісом» і 16 компаніями, що фігурують у справі, становив 2,35 млрд грн.

В житомирському офісі «Мегаполісу» слідчі вилучили чорну бухгалтерію, зокрема видаткові накладні, які оформлялися у двох примірниках і, на думку правоохоронців, свідчать про приховування реального обсягу продажу.

Прийнявши до уваги матеріали слідства, суд дозволив ДФС вилучити документи про продажах і закупівлях «Мегаполісу», документи складського і податкового обліку та іншу документацію.

В свою чергу компанія «Мегаполіс-Україна», не коментуючи вищезазначене рішення суду, тим не менш заявила, що у своїй діяльності керується неухильним дотриманням чинного законодавства.

«Ми співпрацюємо з більш ніж 30 тис. контрагентів на території України. Всі вони є реальними суб'єктами господарювання, що підтверджено відповідними документами», - сказано в повідомленні прес-служби компанії.

У повідомленні також сказано, що при підписанні договору кожний контрагент надає всі необхідні реєстраційні документи, а також дозвільні документи для торгівлі тютюновими виробами.

Крім того, «Мегаполіс-Україна» знову спростовувала наявність зв'язків з різними політичними фігурами, уточнивши, що власниками компанії є громадяни України, Ірландії та Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, після звернень депутатів та учасників ринку, закликав Антимонопольний комітет розслідувати діяльність компанії «Мегаполіс-Україна», яка почала свою діяльність після обрання Януковича президентом у 2010 році.

Однак Антимонопольний комітет приступив до розслідування тільки на початку 2016 року, після того, як на тиждень заблокували склади «тютюнового монополіста» одразу в кількох містах – Києві, Львові, Рівному, Тернополі, Луцьку, Одесі і т. д.

Через тиждень активісти припинили блокування складів, написавши звернення до влади з закликом терміново розслідувати діяльність компанії з багатомільярдним обігом. На їх думку, до «Мегаполіс-Україна» мають стосунок російські мільярдери-зброярі - Ігор Кесаєв і його компаньйон Сергій Кацієв.

«Мегаполіс-Україна» заперечує свій зв'язок з Кесаєвим і Кацієвим, проте уточнила, що серед засновників є одеський бізнесмен Борис Кауфман. Інших бенефіціарів компанія навідріз відмовилася розголошувати.

Борис Кауфман є партнером у бізнесі з Олександром Грановським, впливовим депутатом від Блоку Петра Порошенка.

У березні АМКУ продовжив терміни розгляду справи «Мегаполіс» до 12 квітня, уточнивши, що компанія ключову інформацію досі так і не надала.