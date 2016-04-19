У Кабміні підрахували втрати України від дискримінаційних торгових обмежень Росії

Україна загалом втратила 98 мільярдів доларів обсягу торгівлі через дискримінаційні та протизаконні обмеження з боку Росії.

Відповідна інформація міститься в опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі доповіді України в рамках перегляду торгової політики країни до Всесвітньої торгової організації.

"Обсяги торгівлі з Російською Федерацією, яка раніше була найбільшим торговим партнером, поступово знижувалися з 2012 року (з 24,3% від загального обсягу торгівлі в 2012 році до 12,7% у 2015 році), в основному, через введення незаконних і дискримінаційних торговельних обмежень, а втрати в торгівлі для України склали близько 98 мільярдів доларів", - йдеться в доповіді.

Згідно з документом, зниження обсягу торгівлі України з Європейським Союзом відбулося в результаті падіння світових цін на сировинну продукцію, однак частка українського експорту в Європу зросла з 22,3% 2012 року до 34,1% 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна на засіданні Ради з торгівлі товарами СОТ висунула вимогу до Росії негайно усунути всі торгові обмеження, включаючи блокування транзиту.

Вимога України підтримали 8 членів "Великої двадцятки" - Євросоюз, США, Канада, Австралія, Японія, Туреччина, Швейцарія і Південна Корея.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вивчає ситуацію щодо перешкод, з якими стикаються українські експортери, що везуть свої товари в країни Азії та Кавказу через Російську Федерацію.

У лютому поточного року Україна і Росія заблокували взаємний транзит вантажних автомобілів в рамках загальних санкционных дій, що мають взаємний характер. Разом з тим, з 25 лютого - в результаті проведених переговорів - транзит було відновлено. Національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів з Російської Федерації. Так, маршрути передбачають рух з/в Росію через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.