Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,44 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2544,3478 (19 квітня – 2548,4764)

100 EUR – 2886,0537 (19 квітня – 2881,3074)

10 RUR – 3,8758 (19 квітня – 3,7328)

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Як повідомляв УНІАН, 19 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,42/25,49 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9200/28,9990 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3880 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,4435 гривні/долар, на цю годину укладено 561 угоду на суму 561 мільйон доларів.