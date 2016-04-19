Порошенко має намір провести зустрічі з діловими колами України

Президент України Петро Порошенко має намір провести низку зустрічей з діловими колами країни, і перші такі зустрічі відбудуться вже в четвер, 21 квітня.

Про це Порошенко сказав в ході засідання Національної ради реформ.

"Найближчим часом, сподіваюся, що в четвер, будуть перші зустрічі з бізнесом, підприємницькими радами, присвячені захисту їх законних інтересів", - сказав він.

Також президент висловив готовність стати надійним союзником українського бізнес-омбудсмена Альгірдаса Шемети.

"Я готовий стати найголовнішим союзником нашого бізнес-омбудсмена. Сподіваюся, що Альгірдас Шемета також не проти такого союзу", - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Рада-бізнес омбудсмена в 2015 році сприяв компенсації бізнесу 2,7 мільярда гривень, втрата яких могла стати результатом неправомірних дій органів державної влади.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало законопроект про Офісі бізнес-омбудсмена, що дає йому повноваження доступу до інформації та регулює взаємодію з державними органами.

У разі прийняття парламентом, документ на законодавчому рівні створює в Україні інститут бізнес-омбудсмена як незалежної організації, яка допомагатиме бізнесу в захисті прав на підприємницьку діяльність.

Ідея відкриття в Україні Офісу бізнес-омбудсмена як представника інтересів бізнесу в органах влади була озвучена навесні 2014 року. До грудня 2014 року був сформований попередній набір функцій, якими планували наділити бізнес-омбудсмена, а також набір вимог до кандидатури бізнес-омбудсмена. 22 грудня 2014 року на цю посаду був призначений литовець Альгірдас Шемета, який раніше обіймав посаду єврокомісара.

Активну діяльність в якості неурядової організації Офіс почав здійснювати з 20 травня 2015 року.