Співпраця з МВФ зробить Україну сильнішою - Гройсман

Співпраця з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом є необхідною, оскільки дозволить зробити країну сильнішою, сказав в ході засідання Національної ради реформ прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Важливість співпраці з МВФ не в тому, що ми взяли і підписали програму, а в тому, що це потрібно Україні та українцям. Це потрібно для того, щоб зробити країну сильнішою. І громадяни мають це відчувати, хоча ми розуміємо, що проходитимо болючі моменти", - сказав він.

Раніше президент України Петро Порошенко також підкреслював безальтернативність політики співпраці з МВФ за затвердженою у березні 2015 року чотирирічною програмою реформ.

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Як повідомляв УНІАН, голова МВФ Крістін Лагард на зустрічі з головою НБУ Валерією Гонтаревої у Вашингтоні зазначила, що Фонд готовий продовжити підтримку України на шляху економічних реформ, і анонсувала візит місії МВФ до України найближчим часом.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

На даний момент йде другий перегляд програми. Україна та МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між владою і Радою директорів МВФ.

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Схвалення меморандуму буде означати надання Україні третього траншу кредиту від МВФ розміром 1,7 мільярда доларів. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 мільярда доларів фінансової допомоги – 1 мільярд доларів у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу та Світового банку.