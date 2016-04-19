Порошенко має намір до 1 червня підготувати проекти законів щодо деофшоризації

Про це він заявив на засіданні Національної ради реформ у вівторок.

"До 1 червня підготовка законів, спільна, узгоджена з експертним середовищем, із залученням кращих світових консультантів, аудиторів. Ми зможемо, використовуючи найкращий світовий досвід, досвід Організації економічного співробітництва та розвитку, представити їх Верховній Раді для узгодженого голосування", - сказав він.

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Також президент повідомив, що в понеділок, 18 квітня, він затвердив концепцію деофшоризації.

"Впевнений у тому, що представники Державної фіскальної служби, Міністерства фінансів, Адміністрації президента, Верховної Ради зможуть нарешті зробити кроки, які продемонструють, що світ вже ніколи не буде таким, як раніше, і не буде можливості громадянам України використовувати офшорні компанії для мінімізації сплати податків всередині держави", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня у світі вибухнув «офшорний скандал» після обнародування результатів фінансових розслідувань «Центру з дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP), фігурантами яких стали провідні політики та публічні люди в багатьох країнах, включаючи Україну.

У публікаціях, що грунтуються на документах панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, йдеться про створення офшорних компаній багатими і впливовими людьми у всьому світі, які приховували свої доходи.

Згідно з матеріалами, одним зі фігурантів розслідувань став також президент України. За інформацією журналістів, він заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це в свої майнові декларації. Разом з тим Порошенко і його радники запевняють, що офшори не створювалися з метою ухилення від сплати податків чи будь-яких інших зобов'язань.