"Сбербанк" докапіталізується на 4,3 мільярда гривень

Наглядова рада "Сбербанку" прийняв рішення про збільшення статутного капіталу дочірнього банку в Україні на 4,3 мільярда гривень – до 12,5 мільярда гривень.

Як повідомила УНІАН прес-служба банку, збільшення капіталу проводиться згідно із затвердженим Національним банком України плану докапіталізації.

Докапіталізація буде проведена шляхом конвертації раніше отриманих міжбанківських кредитів в капітал, а отримані кошти банк має намір направити на формування додаткових резервів під кредити.

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Довідка УНІАН. Дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним із найбільших за обсягом активів. 100% акцій банку належать "Сбербанк Росії" (Російська Федерація). У листопаді минулого року банк змінив назву на "Ощадбанк".