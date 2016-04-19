На Банковій назвали умови отримання Україною кредитів на $2,8 мільярда

Україна має до кінця травня прийняти 24 законопроекту для отримання 1,7 мільярда доларів траншу від Міжнародного валютного фонду, 1 мільярд доларів кредитних гарантій від США та 105 мільйонів євро від Європейського Союзу.

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків на брифінгу після засідання Національної ради реформ.

"Що стосується співпраці з МВФ - нам необхідно прийняти 19 законопроектів. Їх прийняття відкриває шлях для чергового траншу від Фонду в розмірі 1,7 мільярда доларів, а також додаткових гарантій уряду США на 1 мільярд доларів... Що стосується співпраці з ЄС - на кону для України 105 мільйонів євро в рамках третього траншу макрофінансової допомоги. Для цього необхідно взяти 5 законопроектів", - сказав він.

За словами Шимківа, 2 законопроекти внесено до Верховної Ради, 5 законопроектів прийнято парламентом у першому читанні, 2 законопроекти відкликано та вимагають доопрацювання урядом, а 15 законопроектів вимагають повторного внесення у зв'язку з відставкою уряду.

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Як повідомляв УНІАН, у січні Мінфін повідомив, що Україна поточного року планує залучити від міжнародних фінансових організацій близько 10 мільярдів доларів, включаючи 5,8 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду і понад 1,5 мільярда доларів за новим кредитних програм від Світового банку. Від уряду США планується отримати 1 мільярд доларів, від уряду Японії - до 1,3 мільярда доларів, Швейцарії - 0,2 мільярда доларів, ЄС - 1,2 мільярда євро плюс додатково 170 мільйонів євро грантів. Від уряду Польщі - 100 мільйонів євро, від Німеччини - 300 мільйонів євро плюс 150 мільйонів євро на інвестпроекти. Від ЄБРР - 177 мільйонів доларів на існуючі інвестпроекти плюс 1,1 мільярди доларів на нові інвестпроекти, від ЄІБ - 175 мільйонів доларів за існуючими проектами плюс 1,1 мільярда доларів на інвестування нових проектів.

По мірі надходження коштів від міжнародних фінансових організацій, ключовою з яких є МВФ, будуть поповняться золотовалютні резерви країни. Зокрема, Національний банк України прогнозує зростання золотовалютних резервів за підсумками 2016 року до 19,6 мільярда доларів, а 2017 року - до 22,3 мільярда доларів. На поточний момент резерви становлять 12,722 мільярда доларів.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня 2015 року, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

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На даний момент йде другий перегляд програми. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між владою і Радою директорів МВФ.

Схвалення меморандуму буде означати надання Україні третього траншу кредиту від МВФ розміром 1,7 мільярда доларів. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 мільярда доларів фінансової допомоги – 1 мільярд доларів у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.