Народний банк Китаю зміцнив юань до максимуму з початку року

Народний банк Китаю в середу зміцнив курс юаня до долара до максимальної з початку року позначки.

Середній обмінний курс Народний банк Китаю встановив у середу на позначці 6,4579 юаня за долар, що на 121 пункт менше фіксингу вівторка, коли курс становив 6,4700 юаня за долар.

Народний банк Китаю 1 квітня встановив курс юаня до долара на рівні 6,4585, що стало попереднім максимальним зміцненням курсу китайської валюти до долара з початку 2016 року, передає РИА Новости.

На тлі девальвації юаня до американського долара експерти заговорили про те, що ЦБ Китаю навмисно знецінює національну валюту для стимулювання експорту. Прем'єр Лі Кецян, голова Народного банку Чжоу Сяочуань та інші офіційні особи неодноразово відкидали ці звинувачення і запевняли, що Китай виступає проти навмисного зниження курсу своєї валюти. Голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом США Бараком Обамою у Вашингтоні також висловився проти навмисній девальвації національної валюти Китаю для стимулювання експорту.

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Народний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року, коли девальвація юаня значно позначилася на світових фондових ринках і призвела до падіння основних фондових індексів Китаю на 5-6%. Після загострення напруженості на фондових і фінансових ринках китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня.