Мінфін визначив кілька кроків для деофшоризації української економіки

Міністерство фінансів України в процесі виконання доручення президента Петра Порошенка вже визначило кілька кроків у напрямку деофшоризації української економіки.

Як повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook, Мінфін планує використовувати ті заходи, які були запропоновані Організацією економічного співробітництва та розвитку і довели свою ефективність.

У тому числі, за словами Данилюка, міністерство буде працювати над приєднанням України до багатосторонніх угод про обмін інформацією, що дозволить швидко обмінюватися фінансовими обліковими даними і ефективно запобігати ухиленню від сплати податків.

Також Мінфін планує поступовий перегляд двосторонніх угод України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до принципів ОЕСР. В даний час, як зазначив Данилюк, цим принципам відповідають три угоди між Україною та іншими державами.

Крім того, міністерство буде вдосконалювати правила трансфертного ціноутворення та відповідної звітності.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко має намір до 1 червня підготувати проекти законів про деофшоризацію української економіки і винести їх на розгляд Верховної Ради. Закони будуть підготовлені із залученням світових консультантів та аудиторів.

Також президент 18 квітня президент затвердив концепцію деофшоризації і закликав Державну фіскальну службу, Міністерство фінансів, Адміністрації президента і Верховну Раду вжити заходів для припинення практики використання офшорних компаній для мінімізації сплати податків всередині держави.

На початку квітня у світі вибухнув «офшорний скандал» через оприлюднення результатів фінансових розслідувань «Центру дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP), фігурантами яких стали провідні політики та публічні люди в багатьох країнах, включаючи Україну.

У публікаціях, заснованих на документах панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, мова йде про створення офшорних компаній багатими і впливовими людьми в усьому світі, які приховували свої доходи.

Згідно з матеріалами, одним з фігурантів розслідувань став також президент України. За інформацією журналістів, він заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це в свої майнові декларації. У той же час Порошенко і його радники запевняють, що офшори не створювалися з метою ухилення від сплати податків або будь-яких інших зобов'язань.