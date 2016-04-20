Сьогодні в Гаазі вирішиться доля позову акціонерів ЮКОСа до Росії на $50 мільярдів

Сьогодні, 20 квітня, стануть відомі підсумки розгляду скарги Росії на рішення арбітражу в Гаазі, який присудив в липні 2014 року $50 млрд колишнім акціонерам ЮКОСа, пише "Комерсант".

У таку суму компенсації третейський суд оцінив порушення прав іноземних інвесторів, виражене в експропріації активів нафтокомпанії. Росія це рішення оскаржила, подавши в січні 2015 року клопотання про його скасування до Окружного суду Гааги.

Про те, що рішення по скарзі РФ на вердикт міжнародного арбітражу від липня 2014 року з'явиться сьогодні, 20 квітня, ще 9 лютого повідомила головуюча на розгляді справи суддя Домінік Аартс в ході перших слухань в Окружному суді Гааги. Окружний суд не буде розглядати справу по суті, для скасування рішень арбітражу йому потрібно встановити порушення процесуальних норм або публічного правопорядку.

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Позиція РФ у спорах з екс-акціонерами ЮКОСа залишається незмінною: третейський суд в Гаазі не мав повноважень розглядати цей спір, так як Енергетична хартія не була ратифікована Росією. Акціонери нафтокомпанії, яку обанкротили, на думку РФ, не є іноземними інвесторами, а російськими громадянами, які використовують підставні фірми для володіння акціями. Крім того, РФ наполягає, що під час розгляду спору були порушені процесуальні норми: Гаазький арбітраж вийшов за межі свого мандата, оскільки крім арбітрів найбільш активну участь у справі та в складанні рішень брав Мартін Валасек — секретар і адміністративний працівник суду. Росія критикує і методику розрахунку розміру компенсації, вважаючи підсумкову суму завищеною як мінімум на $20 млрд.

До цього додався новий аргумент, який може врахувати Окружний суд Гааги: у січні 2016-го Апеляційний суд Швеції визнав, що в Стокгольмського арбітражу не було компетенції стягувати з РФ $2 млн компенсації за експропріацію ЮКОСа за позовом іспанських інвестфондів у 2012 році. На думку юристів, це посилює позиції РФ в оспорювання рішень Міжнародного арбітражу на $50 млрд, оскільки вони грунтувалися у тому числі і на рішенні арбітражу Стокгольма.

Тим часом позивачі вже почали приводити рішення арбітражу у виконання. У ряді країн були заарештовані російські активи. Росія вже оскаржила це — очікується, що слухання пройдуть в жовтні-листопаді 2016 року.