Перше засідання нового Кабміну: Гройсман назвав головні завдання уряду

Завданням нового уряду, склад якого був затверджений Верховною Радою 14 квітня поточного року, повинні стати підтримка макроекономічної стабільності, боротьба з корупцією, а також орієнтація на подальше економічне зростання.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду.

Гройсман підкреслив, що новопризначені міністри знайомляться із станом справ у країні і готують програму своїх дій. У цьому зв'язку Гройсман нагадав, що вже через 30 днів буде готовий покроковий план здійснення першочергових реформ.

«Наші пріоритети незмінні - підвищення якості держуправління, забезпечення макрофінансової стабільності, відновлення економічного зростання. Один з пріоритетів - подолання корупції», - сказав Гройсман, додавши, що необхідно наповнювати бюджет, який буде спрямований на вирішення поточних проблем.

Гройсман зауважив, що найважливіше не просто отримати безліч планів з реформ, а визначити зону відповідальності кожного міністра.

Також, за його словами, важливе прийняття урядових законопроектів для ефективного проведення реформ.

"Я вимагаю від кожного міністра якісної взаємодії з парламентом", - наголосив прем’єр.

Він підкреслив, що загальне завдання - підвищити якість життя людей, і це повинно бути на порядку денному кожного міністра.

"Головний пріоритет - це люди... Розраховую на відповідальність кожного міністра", - сказав прем’єр.

За словами Гройсмана, перші рішення будуть прийняті вже на сьогоднішньому засіданні уряду.