Данилюк назвав свої пріоритети на посаді міністра фінансів

Пріоритетами міністра фінансів є продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, забезпечення прозорого і своєчасного бюджетного процесу-2017, реформування і мінімізація втручання в роботу бізнесу Державної фіскальної служби. Про це новопризначений міністр фінансів України Олександр Данилюк написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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«Сьогодні обговорив ці завдання на апаратній нараді з керівниками департаментів міністерства і держорганів, які входять у сферу підпорядкування Мінфіну, - Державної фіскальної служби, Державної фінансової інспекції, Держказначейства. Зі свого боку, почув про ключові виклики, що існують за різними напрямами роботи Мінфіну», - зазначив міністр.

Данилюк пообіцяв регулярно інформувати про наступні кроки і досягнення в Міністерстві фінансів на своїй сторінці у Facebook, побажав сил команді міністерства і висловив сподівання на ефективне та плідне співробітництво.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 14 квітня ухвалила рішення звільнити з посади прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і призначити на цю посаду Володимира Гройсмана, який заявив про складання повноважень голови Верховної Ради.

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Пізніше парламент затвердив представлений прем'єр-міністром кадровий склад уряду, зокрема, посаду міністра фінансів обійняв Олександр Данилюк, який раніше був першим заступником глави Адміністрації президента України і представником глави держави в Кабінеті міністрів.