Гройсман обіцяє дерегуляцію ринку ліків

Кабінет міністрів України має намір на своєму засіданні в середу, 20 квітня, ухвалити низку необхідних рішень для дерегуляції ринку ліків з метою наповнення ринку та встановлення конкурентних цін на ліки в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду.

Гройсман сказав, що йдеться про ухвалення спеціальної постанови уряду, а також затвердження змін до існуючого законодавства.

«Перше завдання уряду - потрібно дерегулювати ринок (ліків - УНІАН). Потрібно дати можливість українцям купувати якісні ліки, які виробляються в Україні, США, Канаді, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії. Ліки, які там сертифіковані і якісні, але які винятково через бюрократичні бар'єри не можуть потрапити на український ринок. Сьогодні ми повинні вирішити ці питання», - сказав Гройсман.

Присутній на засіданні перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів зазначив, що пропоновані урядом зміни - це перший крок на шляху до дерегуляції ринку ліків.

«Ми пропонуємо скоротити термін експертизи до 20 днів, переглянути ліміти контрактів на лікарські засоби, які знаходяться під контролем з трансфертного ціноутворення, виключити можливість організації паралельного імпорту ліків в Україну, і тут ми говоримо про патентне право. А також переглянути вимоги до упаковки з можливістю використання оригінальної упаковки», - сказав Кубів.

У свою чергу, міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що запропоновані заходи дозволять значно наблизитися до вирішення питання цінового аспекту на ринку ліків, а також контролю якості ліків, які потрапляють на ринок України.

Резюмуючи дискусію, Гройсман запропонував громадськості включитися в обговорення ситуації на ринку ліків ситуації. «Потрібно зламати існуючу систему», - сказав прем'єр. Він також додав, що необхідно ініціювати розслідування силами Антикорупційного бюро щодо підприємств - монополістів, а також держструктур, відповідальних за функціонування ринку ліків.

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Раніше в прес-службі уряду зазначали, що проблема ціноутворення на ліки в Україні стала однією з перших тем урядових нарад, які Гройсман провів у перші дні після призначення на посаду прем'єр-міністра.