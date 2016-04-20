Данилюк вимагає від Насірова відзвітувати про втрати даних із серверів ДФС

Міністр фінансів України Олександр Данилюк попросив голову Державної фіскальної служби Романа Насірова відзвітувати про втрати даних із серверів служби та вжитих кроків для вирішення цієї проблеми і нейтралізації негативних наслідків.

Як написав міністр на своїй сторінці в соцмережі Facebook, голова ДФС назвав причиною події збій у роботі бази даних, і запевнив, що просочення або втрати даних не сталося.

«У разі повторення ситуації в майбутньому внутрішні розслідування з цього приводу проводитиме вже Мінфін», - попередив Данилюк.

Також він повідомив, що обговорив з керівництвом ДФС заходи для уникнення повторення таких інцидентів у подальшому.

Раніше в низці ЗМІ було опубліковано наказ Фіскальної служби, в якому зазначалося, що в період з 6 по 11 грудня 2015 року в ДФС було втрачено близько 3 террабайт інформації, у тому числі близько 531 тис. електронних документів і резолюцій до них, 26 тис. даних у реєстраційних картках, 4,1 тис. реєстраційних карток, з яких 128 – Верховної Ради України, 174 – Кабінету міністрів України, 136 – Міністерства фінансів України, 2062 – інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, 1547 – юридичних осіб, 3,1 тис. контрольних карток. Втрата такого масиву інформації пояснювалася «виникненням та накопиченням помилок у системі зберігання даних Hitachi VSP, які призвели до неможливості створення резервної копії системи».

Згодом, 19 квітня, Державна фіскальна служба повідомила про відновлення документів, втрачених у грудні 2015 року, і назвала причиною інциденту технічний збій, який у свою чергу стався через використання застарілого обладнання, відсутність належних умов для розміщення серверів та іншого обладнання, а також відсутність можливості забезпечити належний рівень захисту інформації.

За інформацією ДФС, для виявлення причин збою керівництво служби ініціювало проведення внутрішньої перевірки, за результатами якої документи в електронному вигляді відновлено згідно з оригіналами, а також вжито заходів за допущені прорахунки і неналежне виконання службових обов'язків щодо відповідальних осіб, включаючи звільнення. Наразі, за інформацією ДФС, всі інформаційні системи служби працюють у штатному режимі, але питання застарілого обладнання залишається відкритим.