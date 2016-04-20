Якщо справу проти Гонтаревих закрито необґрунтовано, треба ставити питання про звільнення голови НАБУ, - нардеп

Якщо комітети Верховної Ради з протидії корупції і банківської діяльності встановлять, що детективи Національного антикорупційного бюро України «спустили на гальмах» справу проти сім'ї Гонтаревих, необхідно ставити питання про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, який допустив службову недбалість.

Про це заявив народний депутат, член фракції БПП Іван Винник, повідомляє «Главком».

«Я б тоді наполягав (якби був членом цих двох комітетів), що, якщо ми не довіряємо НАБУ, то спільно з висновками комітетів, які можна було б у цілому озвучити з трибуни Ради, потрібно внести постанову або відповідний проект законодавчого акту, який би звільняв чинного керівника Національного антикорупційного бюро, що дозволив собі, щонайменше, службову халатність щодо цього розслідування», - заявив Винник.

Разом з тим, депутат зазначив, що негативно ставиться до того, що депутати переймають на себе функції правоохоронних органів, оскільки Конституцією у членів парламенту не передбачені такі повноваження.

«Це трохи прикро, тому що ми всі стоячи аплодували створенню цієї інституції (НАБУ), ми спільно обирали керівника цієї інституції», - сказав нардеп.

Як повідомлялося, справу щодо голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, пов'язану з депозитами її сина Антона Гонтарева і його дружини в Дельта Банку, було відкрито НАБУ у січні 2016 року після звернення голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна. Раніше Валерія Гонтарева заявила, що депозит її сина в Дельта Банку пропав, однак НАБУ встановило, що Артем Гонтарев повністю зберіг свій внесок у сумі 800 тис. грн. В лютому 2015 року напередодні визнання Дельта Банку неплатоспроможним син голови Нацбанку перевів 300 тис. грн на рахунок дружини, ще 300 тис. грн отримав готівкою у касі банку. Його дружина також отримала готівкою близько 150 тис. грн. Ще 100 тис. грн вона перевела на рахунки своїх батьків. Завдяки цьому, залишки на рахунках сина і невістки Валерії Гонтаревої на момент банкрутства Дельта Банку становили менше 200 тис. грн, і згодом були компенсовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

У НАБУ не угледіли зловживань в тому, що родичам Гонтаревої видавали через касу банку по 150 тис. грн в день, коли іншим вкладникам насилу вдавалося отримати не більше декількох сотень гривень. У квітні 2016 року справу було закрито.

На сьогоднішньому спільному засіданні парламентських комітетів з фінансової політики і протидії корупції депутати розглянуть ситуацію з депозитами сімейства голови Нацбанку в Дельта Банку.

За словами журналіста Олександра Дубинського, завдяки ініціативній групі вкладників Дельта Банку вдалося отримати внутрішнє розпорядження по банку, якими встановлюється обмеження щодо зняття коштів з рахунків. Грудень 2014 року касирам банку було зазначено проводити суворий моніторинг всіх операцій понад 5000 грн. «Цей моніторинг по кожному (!) клієнту повинен був здійснюватися з допомогою Siebel. У цьому ПЗ можна бачити всі операції клієнтів по зняттю коштів за кожним відділенням банку. Даний документ говорить про те, що розслідуючи справу Гонтаревої про зняття її сином і невісткою депозитів в Дельта Банку, детектив Національного антикорупційного бюро Вікторія Жукова – свідомо чи у зв'язку з непрофесіоналізмом не перевірила винятковість операцій Антона Гонтарева і його дружини», - стверджує Дубинський.