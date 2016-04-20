Справа ЮКОСа: суд у Гаазі ухвалив рішення на користь Росії

Як повідомляє Bloomberg, голландський окружний суд в Гаазі постановив, що колегія арбітражного суду не має компетенції для розгляду позовів такого роду.

Окружний суд також постановив, що суддями був неправильно витлумачений договір, який Росія підписала, але не ратифікувала.

Рішення на користь Росії може звільнити рахунки та майно, що належать державним компаніям за кордоном, які були заморожені в той час, як GML Ltd., холдингова компанія, що належить чотирьом колишніх власників ЮКОСа, намагалася отримати компенсацію. У GML заявили, що компанія планує оскаржити рішення окружного суду.

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Франція заморозила близько $1 млрд, проте велика частина цих активів пізніше була звільнена за рішенням суду в 2014 році. Юристи планують подати клопотання про звільнення активів у Бельгії та Франції, заявив Андрій Кондаков, генеральний директор Міжнародного центру правового захисту, який представляє інтереси Росії в справі.