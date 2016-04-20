Фінансисти США: Британія багато чим ризикує в разі виходу з Євросоюзу

Вісім колишніх міністрів фінансів США виступили зі статтею в газеті Times, зазначивши в ній, що вихід з Євросоюзу похитне позиції Лондона як однієї з фінансових столиць Європи, передає Бі-бі-сі.

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Стаття вийшла напередодні візиту американського президента Барака Обами до Великобританії. Її автори говорять про те, що Великобританії буде важко укладати та виконувати угоди про торгівлю, не будучи членом ЄС.

Прихильники виходу Великобританії з Євросоюзу вже відреагували на публікацію, звинувативши її авторів у подвійних стандартах і недооцінці місця, яке Британія займає в світі.

Міністр фінансів Джордж Осборн заявляв, що вихід з Євросоюзу стане для Великобританії серйозним економічним шоком.

Про тяжкі наслідки виходу Великобританії з ЄС попереджав і Міжнародний валютний фонд. Його фахівці відзначали, що ці наслідки будуть спостерігатися як в регіональному, так і в глобальному масштабі.

Референдум з питання про вихід країни з Євросоюзупройде 23 червня. Прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон заявив, що рішення, яке в цей день приймуть британці, буде остаточним і повторні референдуми проводитися не будуть.