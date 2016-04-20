Депутати знову хочуть заслухати доповідь Гонтаревої – ініціатор Ляшко

33 народних депутати України ініціюють заслуховування доповіді голови Національного банку України Валерії Гонтаревої про діяльність регулятора.

Відповідний проект постанови зареєстрований у Верховній Раді сьогодні, 20 квітня, під номером 4475, проте текст документа на парламентському сайті поки відсутній.

Авторами документа є лідер Радикальної партії Олег Ляшко і ще 32 народних депутати з різних політичних сил.