Депутати знову хочуть заслухати доповідь Гонтаревої – ініціатор Ляшко

12:27, 20 квітня 2016
Фінанси
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Відповідний проект постанови зареєстрований у Верховній Раді сьогодні.

Фото УНИАН

33 народних депутати України ініціюють заслуховування доповіді голови Національного банку України Валерії Гонтаревої про діяльність регулятора.

Відповідний проект постанови зареєстрований у Верховній Раді сьогодні, 20 квітня, під номером 4475, проте текст документа на парламентському сайті поки відсутній.

Авторами документа є лідер Радикальної партії Олег Ляшко і ще 32 народних депутати з різних політичних сил.

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