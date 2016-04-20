Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку

У середу, 20 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,40/25,45 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно до євро встановилися на рівні 28,8590/28,9130 гривні/євро, відносно до російського рублю – на рівні 0,3840/0,3850 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,4167 гривні/долар, станом на цю годину укладено 76 угод на суму 26,72 миллионоа доларів.