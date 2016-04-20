Кабмін направив до Ради три законопроекти про реформу ДФС для продовження співпраці з МВФ

Кабінет міністрів України направив до Верховної Ради три законопроекти щодо реформм Державної фіскальної служби, ухвалення яких необхідне для продовження співпраці з основним кредитором України - Міжнародним валютним фондом.

Відповідне рішення було ухвалене на першому засіданні нового складу уряду в середу.

"Три проекти законів, які були відкликані з Верховної Ради у зв'язку зі зміною складу уряду. Вони стосуються реформи Державної фіскальної служби. Вони необхідні для відновлення співпраці з МВФ", - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.

За словами очільника Мінфіну, перший законопроект стосується збільшення кількості заступників у центральних органах виконавчої влади, другий - змін до Митного кодексу щодо організації територіальних органів ДФС, а третій – це проект закону про мінімізацію впливу адміністрування податків на доходи державного бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови Адміністрації президента Дмитра Шимківа, Україна має до кінця травня ухвалити 24 законопроекти для отримання 1,7 млрд дол. траншу від Міжнародного валютного фонду, 1 млрд дол. кредитних гарантій від США і 105 млн євро від Європейського Союзу .

За його словами, 2 законопроекти вже внесені до Верховної Ради, 5 законопроектів ухвалено парламентом у першому читанні, 2 законопроекти відкликані і вимагають доопрацювання урядом, а 15 законопроектів вимагають повторного внесення у зв'язку з відставкою уряду.