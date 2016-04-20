Україна ратифікувала виділення ЄС 97 мільйонів євро на реформу децентралізації

Кабінет міністрів України схвалив угоду з Європейським Союзом щодо виділення нашій країні 97 мільйонів євро на підтримку реформи децентралізації та уповноважив міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка підписати угоди.

Відповідне рішення було прийнято на першому засіданні нового складу уряду в середу.

"Угодою передбачається надання уряду України безоплатної допомоги обсягом 97 мільйонів євро від Європейського Союзу та членів ЄС", - сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

За його словами, ЄС надасть 90 мільйонів євро від загальної суми, 6 мільйонів євро надасть Німеччина та 1 мільйон євро - Польща.

При цьому 65 мільйонів євро будуть спрямовані на зміцнення місцевих органів державної влади, які нестимуть більше відповідальності в рамках децентралізації, а інша сума - на створення 600 центрів надання адмінпослуг.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз на початку квітня анонсував виділення Україні 97 мільйонів євро на підтримку місцевого самоврядування.

Україна в поточному році планує залучити від міжнародних фінансових організацій близько 10 мільярдів доларів, включаючи 5,8 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду і понад 1,5 мільярда доларів за новим кредитних програм від Світового банку.