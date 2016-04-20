Голові нагляду НБУ загрожує звання "недобросовісний банкір" – журналіст

НБУ навряд чи визнає "Платинум Банк", у якого давно проблеми, неплатоспроможним до червня. Про це пише журналіст Сергій Лямець на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, причина в голові департаменту нагляду НБУ Катерині Рожковій, яка прийшла працювати у владу з цього самого "Платинума" в червні 2015 року. До цього вона з 2013 року працювала спочатку заступником, а останні півтора року - в. о. голови правління.

Лямець зазначає, що Рожкова не хоче потрапити під заборону працювати у банківському бізнесі.

«З 6 червня 2015 року набули чинності жорсткіші визначення, яких банкірів вважати недобросовісними і такими, що мають погану репутацію. Там є чудовий критерій: "якщо банкір пропрацював понад 6 місяців в останній рік перед введенням тимчасової адміністрації», - пише журналіст.

Лямець зазначає, що якщо ввести тимчасову адміністрацію в "Платинум" до 10 червня, Рожкова стане недобросовісним банкіром.

«Вона буде позбавлена права займати керівні посади в банківській сфері на термін 3 роки. А по факту - на цілих 10 років. Адже на "Платинум" заведені кримінальні справи за фактом незаконних операцій з виведення коштів... Для таких випадків НБУ ввів ще жорсткіші заходи відлучення недобросовісних банкірів. Рожкова під них підпадає на 100%. Але - до 10 червня 2016 року. Після цього вона чиста, як сніг, що тільки випав», - зазначає журналіст.

Лямець резюмує, що в разі потрапляння Рожкової в список недобросовісних банкірів, вона не зможе обіймати посаду керівника банківського нагляду.

Довідка УНІАН. «Платинум Банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року і входить до групи середніх фінансових установ.