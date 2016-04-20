Новий-прем'єр міністр запевнив, що Україна виконає всі зобов'язання перед МВФ

Україна виконає всі зобов'язання, взяті перед міжнародними фінансовими організаціями та кредитами, в першу чергу, перед Міжнародним валютним фондом, сказав в ході брифінгу в уряді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

"З МВФ є угода, яка підписана. Воно передбачає низку завдань, які треба виконати. Уряд сумлінно виконає ці завдання та зобов'язання, які були взяті", - сказав Гройсман. Він уточнив, що план взаємодії з МВФ - це не "план МВФ", це "український план", який потрібно виконати.

Раніше голова уряду зазначав, що співпрацю з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом є необхідним, оскільки дозволить зробити країну сильнішою.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

В даний час йде другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між владою і Радою директорів МВФ.