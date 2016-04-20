Новий-прем'єр міністр запевнив, що Україна виконає всі зобов'язання перед МВФ
Гройсман зазначив, що уряд сумлінно виконає всі завдання та зобов'язання, які були взяті.
Україна виконає всі зобов'язання, взяті перед міжнародними фінансовими організаціями та кредитами, в першу чергу, перед Міжнародним валютним фондом, сказав в ході брифінгу в уряді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
"З МВФ є угода, яка підписана. Воно передбачає низку завдань, які треба виконати. Уряд сумлінно виконає ці завдання та зобов'язання, які були взяті", - сказав Гройсман. Він уточнив, що план взаємодії з МВФ - це не "план МВФ", це "український план", який потрібно виконати.
Раніше голова уряду зазначав, що співпрацю з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом є необхідним, оскільки дозволить зробити країну сильнішою.
Читайте такожНа Банковій назвали умови отримання Україною кредитів на $2,8 мільярда
Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.
В даний час йде другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між владою і Радою директорів МВФ.