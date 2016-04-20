Нацбанк завтра може зменшити облікову ставку
Завтра НБУ може знизити облікову ставку, оскільки більшість факторів, що стримують пом'якшення монетарної політики, втратили актуальність.
Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва завтра, 21 квітня, оголосить рішення правління регулятора з питань монетарної політики, в тому числі щодо облікової ставки НБУ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, брифінг голови НБУ відбувся в 14:00 в приміщенні Національного банку України.
За оцінками експертів, правління НБУ 21 квітня може прийняти рішення про зниження облікової ставки на 2-3 процентних пункта, або до 19-20% річних, оскільки більшість факторів, що стримують пом'якшення монетарної політики, втратили актуальність.
Зокрема, як відзначили аналітики Concorde Capital у своєму економічному огляді, наявному в розпорядженні УНІАН, на минулому засіданні з цього питання на початку березня НБУ назвав основними передумовами для пом'якшення монетарної політики в майбутньому відновлення політичної стабільності, поліпшення перспектив для українських експортерів і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Як звернули увагу експерти, дві з трьох перерахованих вище передумов для пом'якшення вже відбулися, у зв'язку з чим вони очікують позитивного рішення НБУ щодо зниження не тільки формальної ставки рефінансування, але й подальшого перегляду в бік зниження ставок на грошовому ринку.
Читайте такожНБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 22% річних
Як повідомляв УНІАН, правління НБУ 3 березня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 22% річних і анонсував наступне засідання з питань монетарної політики 21 квітня.
Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - до 30% з 19,5% річних, що діяли раніше.
З 28 серпня Національний банк знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня - до 22% річних і анонсував її подальше зниження при збереженні спокійній ситуації на ринку.