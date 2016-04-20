Нацбанк завтра може зменшити облікову ставку

Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва завтра, 21 квітня, оголосить рішення правління регулятора з питань монетарної політики, в тому числі щодо облікової ставки НБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, брифінг голови НБУ відбувся в 14:00 в приміщенні Національного банку України.

За оцінками експертів, правління НБУ 21 квітня може прийняти рішення про зниження облікової ставки на 2-3 процентних пункта, або до 19-20% річних, оскільки більшість факторів, що стримують пом'якшення монетарної політики, втратили актуальність.

Зокрема, як відзначили аналітики Concorde Capital у своєму економічному огляді, наявному в розпорядженні УНІАН, на минулому засіданні з цього питання на початку березня НБУ назвав основними передумовами для пом'якшення монетарної політики в майбутньому відновлення політичної стабільності, поліпшення перспектив для українських експортерів і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як звернули увагу експерти, дві з трьох перерахованих вище передумов для пом'якшення вже відбулися, у зв'язку з чим вони очікують позитивного рішення НБУ щодо зниження не тільки формальної ставки рефінансування, але й подальшого перегляду в бік зниження ставок на грошовому ринку.

Читайте такожНБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 22% річних

Як повідомляв УНІАН, правління НБУ 3 березня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 22% річних і анонсував наступне засідання з питань монетарної політики 21 квітня.

Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - до 30% з 19,5% річних, що діяли раніше.

З 28 серпня Національний банк знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня - до 22% річних і анонсував її подальше зниження при збереженні спокійній ситуації на ринку.