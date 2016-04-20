Реформа митниці виведе з тіні "багатомільярдні обороти" - Гройсман

Реформа митниці, яку уряд планує провести до кінця року, що дозволить вивести з тіні багатомільярдні грошові обороти, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу в Києві.

"Десятки мільярдів сьогодні недоплачується українською митницею до державного бюджету. Це безпосередньо пов'язано з макрофінансової стабільності нашої держави, з відкритим публічним ринком, на який повинні виходити "чесні" товари, чесно розмитнені. Питання роботи української митниці є одним із пріоритетів уряду", - сказав він.

Також прем'єр зазначив, що протягом 14 днів уряд представить план дій щодо реформування митниці, і закликав митників, які не збираються дотримуватися нових правил, залишити лави держслужбовців.

При цьому Гройсман не виключив можливості звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насирова.

"Поживемо - побачимо", - відповів голова уряду на запитання журналістів про ймовірність звільнення голови ДФС.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що наведення фінансового порядку і дисципліни на митниці дозволить уряду України впоратися з існуючим дефіцитом Пенсійного фонду на рівні 80 мільярдів гривень.

Гройсман назвав неприпустимою ситуацію, коли багато речей здійснюються в ручному режимі. За словами глави уряду, боротися з цим готові на всіх рівнях управління Митною службою, включаючи главу Державної фіскальної служби.