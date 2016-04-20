Банки скоротили заборгованість з рефінансування і стабкредитів перед НБУ на 24 мільярди

Українські банки протягом двох неповних років скоротили заборгованість по кредитам рефінансування та стабілізаційних кредитів перед Національним банком України на 24 мільярди гривень – до 87,3 мільярда гривень.

Як говориться в презентації НБУ, наявної в розпорядженні УНІАН, протягом останнього року жоден з діючих банків не збільшив своєї заборгованості перед регулятором.

Також Нацбанк повідомив, що не залишає надії повернути рефінансування, яке видавалося в попередні роки. Зокрема, НБУ спільно з Фондом гарантування вкладів фізосіб працює над реалізацією застави під кредити в неплатоспроможних банках і сподівається отримати від реалізації цих застав поточного року близько 12,8 мільярда гривень.

Нацбанк нагадав, що в середині минулого року змінив схему надання стабкредиту, замінивши колишню практику прийняття рішень про прийнятність об'єкта застави на рівні теруправлінь на перевірку документів профільними структурами з прийняттям рішення двома колегіальними органами.

Також минулого року НБУ удосконалив стандартні інструменти і механізм регулювання ліквідності. З початку грудня регулятор скоротив термін надання кредитів через тендери з 1 року до 90 днів. В якості забезпечення тендерних кредитів можуть прийматися тільки державні облігації України, депозитні сертифікати НБУ, іноземна валюта та облігації міжнародних фінансових організацій.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування в березні знизився на 566 мільйонів гривень, або на 0,6%, – до 97,624 мільярда гривень.

У 2015 році українські банки повернули НБУ 8,2 мільярда гривень за виданими кредитами рефінансування.