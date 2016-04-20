Обсяг субсидій на оплату комуналки вже в 14 разів перевищив торішній показник

Жителям України в січні-березні 2016 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 1,8 мільярда гривень, що більш ніж у 14 разів більше, ніж у січні-березні 2015 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені на суму 976,1 мільйона гривень, у сільській – 826,1 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-березні поточного року були призначені 1,4 мільйона сімей (включаючи звернулися за субсидіями у 2015 році, але отримали їх лише 2016 року), що становить 114,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії були призначені 909,3 тисячі сімей, у сільській – 473,2 тисячі сімей. Порівняно з січнем-березнем 2015 року, кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла в 3,5 рази.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в березні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився в 4,4 рази – до 1,2 тисячі гривень.

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Як повідомляв УНІАН, жителям України у 2015 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,4 мільярда гривень, що на 2 мільярди гривень, або у 6 разів більше, ніж у 2014 році.