Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,41 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2541,1365 (20 квітня – 2544,3478)

100 EUR – 2891,5592 (20 квітня – 2886,0537)

10 RUR – 3,8481 (20 квітня – 3,8758)

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,35/25,43 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7440/28,8350 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3830/0,3850 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,4114 гривні/долар, станом на цю годину укладено 577 угод на суму 430,56 мільйона доларів.