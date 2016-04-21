Китай для підтримки економіки влив у фінансову систему ще $40 мільярдів

09:07, 21 квітня 2016
Фінанси
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Зазначається, що за день до того, 20 квітня, Народний банк Китаю влив на ринок понад 38 мільярдів доларів.

REUTERS

Народний банк Китаю в четвер влив у фінансову систему країни 260 мільярдів юанів (близько 40,1 мільярда доларів) через операції зворотного репо, повідомляє Прайм.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора у четвер банк провів операції строком на сім днів та прибутковістю 2,25%.

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У середу, 20 квітня, Народний банк надав фінансовій системі країни ще 38,69 мільярда доларів через операції зворотного репо.

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