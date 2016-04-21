ЄК виставила умови для виділення другого траншу допомоги

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і політики сусідства Йоханнес Хан заявляє, що Єврокомісія готова виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги розміром 600 мільйонів євро за умови виконання низки вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хан сказав на прес-конференції в Києві.

"Що стосується макрофінансової допомоги, ми готові рухатися вперед, готові надати другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів, але якщо буде виконано решту умов", - підкреслив Хан.

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Він заявив, що новий уряд України протягом перших 100 днів має продовжувати працювати з Міжнародним валютним фондом, має бути прийнятий закон про енергетичне регуляторі і має бути знята заборона на експорт деревини.