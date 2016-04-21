Глава Мінфіну вважає популізмом заяви, що Україна може прожити без МВФ

Заяви політиків про те, що Україна може прожити без Міжнародного валютного фонду, є популізмом, заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, виступаючи на форумі "Тиждень структурних реформ" в Києві.

"Ті, хто кажуть, що Україна може прожити без МВФ, насправді мають на увазі, що Україна може прожити без реформ. Тобто без приватизації, без ринкових цін на ресурси, без реформування державних фінансів", - сказав міністр.

За його словами, при відмові від реформ Україна вже за кілька місяців зіткнеться з новою кризою.

Читайте такожЄК виставила умови для виділення другого траншу допомоги

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

В даний час йде другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між владою і Радою директорів МВФ.