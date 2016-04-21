Кабмін наполягає на реформі ДФС: повторно направив законопроекти в Раду

Кабінет міністрів України схвалив і відправив на повторне обговорення до Верховної Ради оновлені редакції проектів законів про реформу Державної фіскальної служби, підготовлені в рамках виконання програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України, перегляд законопроектів був необхідний у зв'язку зі зміною уряду.

Підготовлені документи стосуються створення єдиного територіального органу ДФС на рівні регіонів з подальшою оптимізацією діяльності і скороченням персоналу, спрощення адміністративного оскарження грошових зобов'язань платника, а також розмежування напрямків діяльності ДФС з закріпленням кожного з напрямів за заступником керівника служби.

"Міністерство фінансів активно працює над впровадженням інституційних змін ДФС, які дозволять поліпшити якість держпослуг, ліквідувати можливість для суб'єктивізму і корупції, перетворити ДФС з контролюючого органу в сервісну службу, а також виконати зобов'язання перед МВФ", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

В уряді розраховують, що законопроекти будуть проголосовані максимально швидко.

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Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що реформа ДФС, і особливо реформа на митниці, є пріоритетом фінансово-економічного блоку уряду.