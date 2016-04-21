Латвійський PrivatBank очолив колишній топ-менеджер JPMorgan
Призначення Aleksandar Kukic керівником латвійської "дочки" ПриватБанку дозволить банку зміцнити новаторські позиції на європейських ринках.
Головою правління латвійського AS "PrivatBank" призначено колишнього Executive Director британського підрозділу JPMorgan Aleksandar Kukic. Як повідомили в прес-службі ПриватБанку, призначення досвідченого європейського фінансиста на посаду голови правління AS "PrivatBank" погоджено Комісією ринку фінансів і капіталу Латвії.
"Банківська група ПриватБанку відома у світі своїми інноваціями, і познайомившись ближче з роботою банку, я був вражений його унікальними технологіями, багато з яких випереджають розробки іменитих світових грандів, – заявив новий голова правління PrivatBank Aleksandar Kukic. – Ці технології будуть затребувані насамперед європейським ринком, і я впевнений, що банк стане одним із провідних в напрямку цифрового банкінгу та зручних сервісів для жителів Латвії та ЄС".
Як зазначає прес-служба українського ПриватБанку, призначення новим головою правління PrivatBank банкіра з багаторічним досвідом роботи в одному з найбільших міжнародних банків JPMorgan дозволить банку вдосконалювати процедури AML і compliance, враховуючи досвід найкращих практик американських банків. Окрім того, з огляду на те, що основною спеціалізацією пана Kukic у банку JPMorgan була оцінка кредитних ризиків банківського сектора, процедури керування ризиками як в латвійському, так і українському ПриватБанку будуть відповідати найкращим міжнародним стандартам зарубіжних банків.
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Згідно з даними Асоціації комерційних банків Латвії, PrivatBank посідає 9-е місце серед усіх латвійських банків за розміром капіталу та резервів.