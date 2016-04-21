Латвійський PrivatBank очолив колишній топ-менеджер JPMorgan

Головою правління латвійського AS "PrivatBank" призначено колишнього Executive Director британського підрозділу JPMorgan Aleksandar Kukic. Як повідомили в прес-службі ПриватБанку, призначення досвідченого європейського фінансиста на посаду голови правління AS "PrivatBank" погоджено Комісією ринку фінансів і капіталу Латвії.

"Банківська група ПриватБанку відома у світі своїми інноваціями, і познайомившись ближче з роботою банку, я був вражений його унікальними технологіями, багато з яких випереджають розробки іменитих світових грандів, – заявив новий голова правління PrivatBank Aleksandar Kukic. – Ці технології будуть затребувані насамперед європейським ринком, і я впевнений, що банк стане одним із провідних в напрямку цифрового банкінгу та зручних сервісів для жителів Латвії та ЄС".

Як зазначає прес-служба українського ПриватБанку, призначення новим головою правління PrivatBank банкіра з багаторічним досвідом роботи в одному з найбільших міжнародних банків JPMorgan дозволить банку вдосконалювати процедури AML і compliance, враховуючи досвід найкращих практик американських банків. Окрім того, з огляду на те, що основною спеціалізацією пана Kukic у банку JPMorgan була оцінка кредитних ризиків банківського сектора, процедури керування ризиками як в латвійському, так і українському ПриватБанку будуть відповідати найкращим міжнародним стандартам зарубіжних банків.

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Згідно з даними Асоціації комерційних банків Латвії, PrivatBank посідає 9-е місце серед усіх латвійських банків за розміром капіталу та резервів.