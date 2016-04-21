Міністр фінансів розповів, які "величезні гроші" Україна має сплатити за боргами у 2018-2020 роках

Україна має у 2018-2020 роках виплатити за боргами 18 мільярда доларів, повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк, виступаючи на форумі "Тиждень структурних реформ" в Києві.

"Протягом 18-19-20 років ми повинні виплатити 18 мільярдів. Це кумулятивно. Це величезні гроші", - сказав міністр.

Він зазначив, що, за досвідом інших країн, це можливо шляхом залучення коштів на зовнішніх ринках запозичень.

"Але для цього треба зараз показати, що ми надійний партнер і виконуємо свої зобов'язання. Тоді нам повірять і 18-го року, коли ми вийдемо на ринки запозичень", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2015 року склала 65,488 мільярда доларів, що на 6,19%, або на 4,324 мільярда доларів, що нижче показника на початок року. У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на цю дату склала 1,572 трильйона гривень, що на 42,78%, або на 470,932 мільярда гривень, що більше показника на початок року.

У результаті проведеної в 2015 році реструктуризацію частини боргу, яка передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів на 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних, уряд випустив нові євробонди натомість реструктуризованих та деривативи, прив'язані до зростання ВВП. Нові облігації випущені 9 окремими серіями на загальну суму 11,95 млрд доларів і термінами погашення 1 вересня 2019-2027 років.