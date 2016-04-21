Данилюк заявив про ризик невиконання бюджету, але "як відповідальний міністр" цифр не назвав

Стрес-тест державного бюджету України показав значні ризики його невиконання, заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, виступаючи в ході форуму "Тиждень структурних реформ" в Києві.

Міністр відзначив наявність прогресу протягом останнього року в управлінні державними фінансами у вигляді зниження бюджетного дефіциту.

"Але попереду ще багато роботи. Як відповідальний міністр фінансів не називатиму цифри. Можу тільки сказати, що стрес-тест бюджету показав наявність значних ризиків невиконання державного бюджету", - сказав Данилюк.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками 2015 року на рівні 45,2 мільярда гривень, за інформацією Міністерства фінансів України, становив 57,4% річного планового показника з змінами на рівні 78,6 мільярда гривень. При цьому, рівень річного дефіциту держбюджету на 32,9 мільярда гривень нижче аналогічного показника за 2014 рік на рівні 78,1 мільярда гривень.

За оцінками Національного банку України, держбюджету в лютому виконано з дефіцитом 4,9 мільярда гривень, що зумовило формування кумулятивного дефіциту за підсумками січня-лютого на рівні 2,4 мільярда гривень.