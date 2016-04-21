Голова Мінфіну заявив, що Україна готова до приїзду місії МВФ

Україна готова до приїзду місії Міжнародного валютного фонду, прибуття якої очікується найближчим часом.

Про це повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Ми готові", - сказав міністр, відповідаючи на питання про готовність української влади до прибуття чергової місії МВФ, в тому числі в частині виконання вимог Фонду та узгодження проекту меморандуму всередині країни.

За його словами, приїзд місії очікується найближчим часом, але точна дата поки обговорюється.

Читайте такожНовий-прем'єр міністр запевнив, що Україна виконає всі зобов'язання перед МВФ

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

В даний час йде другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.