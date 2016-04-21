Гривня на міжбанку зміцнилася до 25,39 за долар

У четвер, 21 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,33/25,39 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5970/28,6650 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3880 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,3655 гривні/долар, на цю годину укладено 36 угод на суму 8,55 мільйони долар.