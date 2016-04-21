Нацбанк здешевив кредити для економіки - знизив облікову ставку до 19%

Правління Національного банку України прийняло рішення з 22 квітня 2016 року знизити облікову ставку на 3 п. п. до 19% річних з 22% річних, що діють з 25 вересня 2015 року.

Як повідомили в Національному банку України, рішення про лібералізації монетарної політики прийнято у зв'язку з триваючим трендом зниження споживчої інфляції, яка за підсумками першого кварталу поточного року сповільнилася до 1,6%, що навіть нижче за очікування регулятора.

«Ризики для більшої інфляції порівняно з цільовими показниками, що стримують пом'якшення монетарної політики в першому кварталі, з часу попереднього засідання правління НБУ з монетарних питань істотно ослабли», - сказала в ході брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева.

Зокрема, вона зазначила, що політична напруга знизилася завдяки формуванню нового уряду, а зовнішні ризики - завдяки відновленню транзиту українських товарів через Російську Федерацію і поступове зростання цін на вітчизняний експорт.

У той же час, як підкреслила голова НБУ, сьогодні ключовим ризиком залишається затримка з відновленням співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також важлива рішучість сформованого уряду продовжувати реформи.

Крім зниження облікової ставки Нацбанк прийняв рішення удосконалити операційний дизайн монетарної політики, і тепер відсоткова ставка з ключового інструмента монетарної політики з розміщення депозитних сертифікатів на двотижневий термін встановлюватиметься на одному рівні з обліковою ставкою.

За інформацією НБУ, встановлення єдиної ставки забезпечить управління короткостроковими ставками на міжбанківському грошово-кредитному ринку, а в подальшому зміна облікової ставки з подальшою зміною міжбанківських ставок сприятиме зміні ставок за іншими фінансовими активами: державними цінними паперами, ставками банків за кредитами і депозитами.

Також Нацбанк оптимізував процедури і набір інструментів управління ліквідністю. Зокрема, НБУ зафіксував коридор відсоткових ставок за інструментами постійного доступу на рівні облікової ставки плюс/мінус 2 відсоткових пункти, при цьому верхньою межею є ставка за кредитами овернайт, нижньою - ставка за депозитними сертифікатами овернайт. Крім цього, НБУ скасував регулярне проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів на термін, що відрізняються від двох тижнів, щоб стимулювати розвиток міжбанківського кредитного ринку і посилювати чіткість сигналів у змінах у монетарній політиці. При цьому, всі операції НБУ з надання ліквідності відтепер проводитимуться за єдиною ставкою, яка дорівнюватиме ставці за кредитами овернайт. Також регулятор усунув можливість дострокового погашення депозитних сертифікатів.

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Як повідомляв УНІАН, правління НБУ 3 березня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 22% річних і анонсувало наступне засідання з питань монетарної політики 21 квітня.

Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% до 19,5% річних, що діяли раніше.

З 28 серпня Національний банк знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня - до 22% річних і анонсував її подальше зниження за умови збереження спокійної ситуації на ринку.

Експерти прогнозували, що Нацбанк 21 квітня може прийняти рішення про зниження облікової ставки на 2-3 відсоткових пункти, або до 19-20% річних, оскільки більшість факторів, що стримують пом'якшення монетарної політики, втратили актуальність.