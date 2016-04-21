Гонтарева змінила обіцянки щодо наповнення золотовалютних резервів

Національний банк України знизив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець року до 18,7 млрд дол. з 19,6 млрд дол., прогнозованих раніше.

«Правління Національного банку сьогодні було змушене знизити прогноз щодо рівня резервів на кінець року з 19,6 млрд дол. до 18,7 млрд дол.», - повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу.

При цьому вона підкреслила, що ключовою умовою зростання резервів є відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2016 року, за попередніми даними, становлять 12,722 млрд дол., що на 768 млн дол., або на 5,7% нижче за показник на 1 березня на рівні 13,490 млрд дол.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол., – до 13,3 млрд дол. на 1 січня 2016 року.