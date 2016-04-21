Міністр фінансів України Олександр Данилюк підтримує ідею ліквідації податкової міліції, яку раніше вже озвучував на посаді прем'єр-міністра України Арсеній Яценюк.

"Податкова міліція - ворог номер один. Треба набратися сил і ліквідувати її", - сказав Данилюк, виступаючи на форумі "Тиждень структурних реформ" в Києві.

На його думку, призначення керівників податкових і митних органів повинно відбуватися за допомогою відкритих конкурсів.

Також міністр повідомив про наміри проаналізувати роботу Державної фіскальної служби в цілому. При цьому він зазначив, що аналіз почнеться зі структури роботи служби, а в подальшому не виключені кадрові рішення щодо її керівництва.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України схвалив і відправив на повторне обговорення до Верховної Ради оновлені редакції проектів законів про реформу Державної фіскальної служби, підготовлені в рамках виконання програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. Перегляд проектів був необхідний у зв'язку зі зміною уряду.

Підготовлені документи стосуються створення єдиного територіального органу ДФС на рівні регіонів з подальшою оптимізацією діяльності і скороченням персоналу, спрощення адміністративного оскарження грошових зобов'язань платника, а також розмежування напрямків діяльності ДФС з закріпленням кожного з напрямів за заступником керівника служби.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що реформа ДФС, і особливо реформа на митниці, є пріоритетом фінансово-економічного блоку уряду.