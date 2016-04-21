Міністр фінансів згадав про офшорні компанії, вніс до декларації і вибачився за "помилку"

Міністр фінансів Олександр Данилюк, який раніше заперечував заняття підприємницькою діяльністю з 2010 року, змінив свою декларацію, внісши до неї 2 компанії, зареєстровані на Кіпрі, і 1 - на Кайманових островах.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я вношу зміни до своєї декларації, і хочу вибачитися перед суспільством - всі ці дані мали бути коректно задекларовані мною "з першої спроби". Я не займався бізнесом з моменту переїзду до України в 2010 році, а тому не мав і не маю конфлікту інтересів під час перебування на держслужбі. Але, згідно з отриманою інформацією, я досі залишився формально директором у трьох компаніях - дві компанії на Кіпрі і одна на Кайманових островах. Вони входили до групи компаній, якою я керував як один з директорів - тобто як найманий менеджер, який діяв в інтересах інвесторів. Я дав інструкції щодо виведення мене з керівних посад - і мої колишні партнери разом з юристами завершують відповідні процедури", - написав він.

Також міністр підкреслив, що не вніс компанії в декларацію, оскільки розраховував на своїх партнерів по інвестиційному бізнесу, які мали вивести його з керівного складу.

“Саме тому я свідомо проводжу роботу над своїми помилками, і публічно звітую про них, щоб 1) не давати своїм опонентам важіль для тиску на мене і тим самим ставити палиці в колеса важливим реформам; і 2) служити прикладом відкритості для інших. Тільки так!", - зазначив Данилюк.

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Як повідомляв УНІАН, новопризначений міністр фінансів України Олександр Данилюк зазнав критики народних депутатів з приводу приховування афілійованих з ним офшорних компаній.

Данилюк заперечував обвинувачення в корупції і приховуванні капіталів в офшорах, а також стверджував, що не займається підприємницькою діяльністю з 2010 року.

Міністр підкреслював, що працював у бізнесі більшу частину свого життя, але робив це за кордоном, прозоро і чисто.

Президент України Петро Порошенко має намір до 1 червня підготувати проекти законів про деофшоризацію української економіки і винести їх на розгляд Верховної Ради. Закони будуть підготовлені з залученням світових консультантів і аудиторів.

Також президент 18 квітня президент затвердив концепцію деофшоризації й закликав Державну фіскальну службу, Міністерство фінансів, Адміністрацію президента і Верховну Раду вжити заходів для припинення практики використання офшорних компаній для мінімізації сплати податків всередині держави.

На початку квітня у світі вибухнув «офшорний скандал» через оприлюднення результатів фінансових розслідувань «Центру з дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP), фігурантами яких стали провідні політики і публічні люди в багатьох країнах, включаючи Україну.

У публікаціях, виконаних на документах панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, йдеться про створення офшорних компаній багатими і впливовими людьми в усьому світі, які приховували свої доходи.

Згідно з матеріалами, одним з фігурантів розслідувань став також президент України. За інформацією журналістів, він заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це до свох майнових декларацій. У той же час Порошенко і його радники запевняють, що офшори не створювалися з метою ухилення від сплати податків або будь-яких інших зобов'язань.