Нацбанк зберіг свій прогноз по інфляції та ВВП

Національний банк України зберіг прогнози на 2016 рік щодо зростання реального ВВП країни на 1,1% при споживчої інфляції на кінець року на рівні 12%.

Як повідомили в НБУ, також зберігаються прогнози на 2017 рік, згідно з яким регулятор очікує зростання реального ВВП на 3% і споживчу інфляцію на кінець року на рівні 8%.

Як зазначила у ході брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева, більшість факторів, які зумовили інфляцію на рівні нижчому за очікування регулятора в першому кварталі, мають короткостроковий характер.

«Протягом наступних кварталів з високою ймовірністю їх вплив може нівелюватися. Водночас, дезінфляційний тренд підтримуватиме проведення виваженої фіскальної політики і ефект від зміцнення обмінного курсу гривні в березні-квітні 2016 року», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в цілому за 2015 рік порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% з 6,8% роком раніше. Номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах становить 1,979 трлн грн, на душу населення – 46,201 тис. грн.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.

В Україні в березні 2016 року порівняно з попереднім місяцем лютим 2016 року, зафіксована інфляція на рівні 1% після дефляції на рівні 0,4% в лютому до січня 2016 року.

Інфляція в Україні 2015 року (грудень 2015 року до грудня 2014 року) прискорилася до 43,3% порівняно з інфляцією на рівні 24,9% 2014 року, досягнувши максимального значення протягом останніх 20 років.