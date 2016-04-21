Гонтарева анонсувала скасування валютних обмежень після відновлення співпраці з МВФ

Національний банк України анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Правління Національного банку України вважає, що поточні економічні умови і баланс ризиків дають змогу продовжити лібералізацію валютного ринку після відновлення співпраці з МВФ», - повідомили в НБУ.

Нацбанк нагадав, що після посилення напруги на валютному ринку в січні-лютому, в березні ситуація стабілізувалася завдяки зростанню попиту на український експорт, що створило умови для зміцнення гривні.

Як повідомила в ході брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева, в рамках лібералізації валютного ринку регулятор планує скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки обсягів дивідендів до виплати.

За її словами, найближчим часом НБУ зобов'яже банки зібрати заявки клієнтів про їх наміри щодо виплати дивідендів в іноземній валюті та надати ці дані в НБУ. «Після отримання інформації про планований обсяг виплати дивідендів, НБУ визначить графік їх здійснення. При цьому скористатися цією можливістю клієнти банків зможуть тільки після завершення другого перегляду програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом», - сказала Гонтарева.

Також голова НБУ повідомила, що після відновлення співпраці з МВФ регулятор має намір продовжити лібералізацію валютного ринку згідно з «дорожньою картою».

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2016 році планує поступове скасування запроваджених у 2014-2015 роках валютних обмежень відповідно до темпів реалізації попередніх умов, передбачених у погодженій з Міжнародним валютним фондом «дорожній карті».

З 5 березня регулятор підвищив ліміт видачі гривневої готівки через касу та банкомати до 500 тис. грн у гривні і до еквіваленту 50 тис. грн у валюті на одного клієнта на добу, а також ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тис. грн на день.

При цьому НБУ на три місяці продовжив основні валютні обмеження для бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 75% валютної виручки і 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, а також заборону дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам, заборону повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам, зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на купівлю валюти більше за еквівалент 50 тис. доларів США.