Місія МВФ налаштована приїхати в Україну як можна швидше - голова НБУ

Місія Міжнародного валютного фонду налаштована приїхати в Україну як можна швидше, повідомила сьогодні журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарєва.

"Я зустрічалася у Вашингтоні з Крістін Лагард (директор-розпорядник Фонду), Світовим банком. Можу вам сказати, що місія МВФ налаштована приїхати до України якомога швидше", - сказала Гонтарєва.

За її словами, це залежить від Міністерства фінансів, і як тільки воно підтвердить свою готовність, місія прибуде в Київ.

При цьому голова НБУ зазначила, що за результатами обговорення візиту місії МВФ з міністром фінансів України Олександром Данилюком та першим віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівим можна розраховувати, що це станеться найближчим часом.

Сьогодні, 21 квітня, міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив журналістам, що Україна готова до приїзду місії Міжнародного валютного фонду, прибуття якої очікується найближчим часом, але точна дата наразі обговорюється.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

В даний час йде другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.