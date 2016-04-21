Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на $1,7 мільярда
16:45, 21 квітня 2016Фінанси
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Тримаються на рівні понад 380 млрд доларів.
REUTERS
Міжнародні резерви Росії з 8 по 15 квітня скоротилися на $1,7 млрд і склали $386,2 млрд, пишуть "Ведомости" з посиланням на дані Центробанку Росії.
Станом на 8 квітня, міжнародні резерви становили $387,9 млрд.
Читайте такожРосіян попередили про загрозу вічної стагнаціїМіжнародні резерви - це високоліквідні активи, що перебувають у розпорядженні ЦБ і уряду. Вони складаються з активів в іноземній валюті, монетарного золота, спеціальних прав запозичення та ін.
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