Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на $1,7 мільярда

Міжнародні резерви Росії з 8 по 15 квітня скоротилися на $1,7 млрд і склали $386,2 млрд, пишуть "Ведомости" з посиланням на дані Центробанку Росії.

Станом на 8 квітня, міжнародні резерви становили $387,9 млрд.

Читайте такожРосіян попередили про загрозу вічної стагнаціїМіжнародні резерви - це високоліквідні активи, що перебувають у розпорядженні ЦБ і уряду. Вони складаються з активів в іноземній валюті, монетарного золота, спеціальних прав запозичення та ін.