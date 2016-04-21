Європейський центробанк залишив базову ставку на нульовому рівні

Європейський центральний банк за підсумками засідання залишив базову відсоткову ставку на нульовому рівні, також ЄЦБ зберіг ставку за депозитами на позначці "мінус" 0,4% річних, ставку за маржинальними кредитами — 0,25% річних, передає Reuters.

Таке рішення ЄЦБ в цілому було очікуваним.

ЄЦБ підтвердив обсяг щомісячного викупу активів в рамках програми кількісного пом'якшення на рівні €80 млрд.

Читайте такожЄвропейський центробанк не виключає введення від'ємних відсоткових ставокГлава ЄЦБ Маріо Драгі на прес-конференції за підсумками засідання повідомив, що європейський центробанк почне скуповування корпоративних облігацій зони євро в червні поточного року.

Драгі зазначив, що деталі скуповування корпоративних бондів будуть оприлюднені пізніше.

За його словами, термін обігу корпоративних облігацій, в тому числі, бондів страхових компаній, може становити до 30 років, і операції будуть вестися в рахунок 80 мільярдів євро, які щомісяця виділяються ЄЦБ на скупку активів.

ЄЦБ повідомив минулого місяця, що буде купувати облігації компаній із зони євро, що мають інвестиційний рейтинг.

Європейський центральний банк 10 березня 2016 року вперше в історії зони євро оголосив про зниження базової відсоткової ставки до 0% для стимулювання економіки регіону, відновлення зростання якої гальмує.