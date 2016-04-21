Депутати відмовилися підняти поріг кримінальної відповідальності за несплату податків

Верховна Рада України відправила на доопрацювання в профільний комітет законопроект, який піднімає поріг кримінальної відповідальності за несплату податку, а також забороняє порушувати кримінальні справи до моменту узгодження податкового зобов'язання.

За відповідне рішення щодо законопроекту №3448 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей кримінального провадження у податкових відносинах та питань адміністрування податків і зборів» проголосували 269 депутатів, після того, як за його підтримку в першому читанні віддали голоси 162 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Співавтор законопроекту депутат Андрій Журжій (Самопоміч) заявив, доповідаючи по законопроекту, що податкова міліція зловживає своїми правами щодо порушення кримінальних справ за несплату податків до моменту узгодження податкового зобов'язання. Однак переважна кількість таких справ закривається на стадії розслідування. За словами Журжія, це робиться для тиску на бізнес, а цей законопроект покликаний змінити ситуацію. «Цей законопроект спрямований на те, щоб зупинити вакханалію і вносить зміни, які встановлюють, що не може бути порушена кримінальна справа за статтею 212 до моменту узгодження податкового зобов'язання», - сказав Журжій.

Також підвищується поріг кримінальної відповідальності у два рази за статтями 212 і 212-1 КК. Йдеться про підвищення з 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян розміру фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів, єдиного соціального внеску та страхових внесків на пенсійне страхування, після якого можуть порушуватися кримінальні справи. За словами депутата, це дасть змогу зменшити тиск на бізнес, а також скоротити 3-4 тис. податкових міліціонерів.

Як повідомляв УНІАН, за словами Андрія Журжія, нинішня податкова міліція є неефективним органом. Зокрема, депутат повідомляв, що 75% справ, порушуваних цією структурою, закриваються, не доходячи до суду. А з тих 25%, що направляються в суд, 70% закриваються після їх розгляду. У цілому податкова міліція відшкодувала збитків на 521 млн грн у 2015 році. При цьому загальний бюджет податкової міліції в 2015 році тільки на зарплату з усіма нарахуваннями становив близько 600 млн грн.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк підтримує ідею ліквідації податкової міліції.