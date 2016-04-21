НБУ купив сьогодні у банків $52 мільйони

Національний банк України сьогодні, 21 квітня, купив у банків на аукціоні 52,2 млн дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,3906 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку – 60,2 млн дол.

За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 14:00 встановилися на рівні 25,33/25,39 грн/дол.

Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, на цю годину встановився на рівні 25,3718 грн/дол., учасники ринку уклали 212 угод на суму 59,35 млн дол.