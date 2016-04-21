Україна пройшла перший аудит торговельної політики в СОТ

Україна пройшла перший аудит торговельної політики після вступу до Світової організації торгівлі в 2008 році, який проходив 19-21 квітня в Женеві (Швейцарія), повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, українська делегація презентувала досягнення в торговельній політиці, включаючи імплементацію угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, а також угод СОТ про державні закупівлі та інтелектуальну власність.

Крім того, торговий представник України Наталія Микольська, яка очолює делегацію, поінформувала членів СОТ про подальші плани уряду в реформуванні торговельного та інвестиційного режимів.

В обговоренні звітів уряду України і секретаріату СОТ взяли участь 26 членів організації, серед яких: США, ЄС, Канада, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Японія, Китай, Індія, Нігерія, Аргентина, Бразилія, Мексика, Туреччина, Китай, Сінгапур, Таїланд, Ель Сальвадор, Колумбія, Нова Зеландія, Грузія, Російська Федерація, Молдова, Туреччина, Чорногорія, Гватемала.

Також у Мінекономрозвитку зазначили, що у своїх виступах члени СОТ позитивно оцінили досягнення України в торговельній політиці.

Як повідомляв УНІАН, Україна на засіданні Ради з торгівлі товарами СОТ висунула вимогу до Росії негайно усунути всі торгові обмеження, включаючи блокування транзиту.

Вимогу України підтримали 8 членів "Великої двадцятки" - Євросоюз, США, Канада, Австралія, Японія, Туреччина, Швейцарія і Південна Корея.

Україна стала членом СОТ 16 травня 2008 року.

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Довідка УНІАН. Огляди торговельної політики СОТ є регулярними і дають можливість обговорити цілі і якість заходів, що вживаються урядами членів СОТ у сфері торгівлі, їх політику і потреби, а також дають можливість розгорнути дискусію і забезпечити зворотний зв'язок в ефективності торгової політики і можливостях її вдосконалення.

Частота таких досліджень залежить від розміру країни. Чотири найбільші світові трейдери (ЄС, США, Японія і Китай) проходять процедуру приблизно раз на два роки. З 16 членів СОТ (враховуючи їх частку у світовій торгівлі) переглядаються кожні чотири роки. Інші члени, в тому числі і Україна, переглядаються кожні шість років з можливістю тривалого перехідного періоду для найменш розвинених країн.